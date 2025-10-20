«Заранее смиряюсь с любым исходом»: Маргарита Симоньян начала курс химиотерапии

У 45-летней Маргариты Симоньян начался курс химиотерапии после операции на груди. Журналистка рассказала о лечении в Telegram-канале.

Незадолго до смерти Тиграна Кеосаяна Маргарита перенесла операцию на груди. Журналистка публично призналась, что борется с раком. После похорон режиссера Симоньян приступила к лечению. Маргарита обратилась к поклонникам и сообщила, что в связи с курсом химиотерапии берет паузу в карьере.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — высказалась знаменитость.

Симоньян поблагодарила фолловеров за поддержку, но попросила их не писать обнадеживающие слова. Она вспомнила, как с содроганием сердца читала подобные обращения, когда Тигран был в коме. Теперь журналистка полагается на волю Бога.

«Пожалуйста, не пишите: «Все будет хорошо». Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу», — написала журналистка.

Маргарита призналась, что будет проходить лечение и бороться за жизнь. При этом она смиренно принимает любой исход.

«Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», — резюмировала она.

