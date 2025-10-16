«Страшно было смотреть»: приятель Маргариты Симоньян назвал вероятную причину ее заболевания

Роман Бабаян заявил, что Маргарита Симоньян заболела из-за мужа Тиграна Кеосаяна. Его слова передает The Voice.

Незадолго до смерти Тиграна Маргарита перенесла операцию на груди — у журналистки выявили рак. Роман Бабаян предположил, что болезнь могла быть спровоцирована переживаниями за супруга.

«Вначале он заболел. А потом ушел... Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это все нервы. Никаких сомнений в этом нет», — высказался телеведущий.

По словам Романа, друзья старались поддерживать Маргариту и часами могли с ней разговаривать по телефону, чтобы отвлечь от мыслей о муже.

Бабаян считает журналистку сильной женщиной. Он отметил, что Маргарита осталась одна с детьми и мамой Тиграна. Находясь рядом с ней, Симоньян скрывала свою боль, несмотря на ежедневные слезы.

«На нее страшно было смотреть в этот момент. Особенно, когда Тигран впал в кому. Трое детей, плюс в почтенном возрасте мама Тиграна, плюс мама Риты. И каким-то образом нужно еще и их поддержать морально. Особенно Лауру Ашотовну. Хотя, когда она оставалась с нами, мы видели, что она постоянно плачет», — пояснил Роман.

