«Заранее подготовил сюрприз»: Прилучный отдыхает с Брутян вместо суда с экс-женой

Павел Прилучный не явился на заседание суда, где решалось, с кем будут жить его дети от первого брака с Агатой Муцениеце. Вместо этого актер поехал с супругой Зепюр Брутян отмечать годовщину свадьбы в Геленджик.

О поездке жена Прилучного рассказала в социальных сетях. Супруг устроил ей сюрприз по случаю годовщины. Он украсил апартаменты в Геленджике цветами и шарами. На фоне играла музыка первого танца с их свадьбы.

На поездку в Геленджик семья потратила 12 часов. Но, несмотря на утомительную дорогу, Зепюр была рада такому сюрпризу.

«Паша заранее понимал и знал, что предстоит нелегкая дорога! И заранее подготовил сюрприз и снова поздравил с годовщиной», — написала Брутян.

В мае 2022 года звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный узаконил отношения с коллегой по сериалу «Клетка». 25 августа они отпраздновали свадьбу в Армении. Торжество было пышным, на него пригласили многих звезд российского шоу-бизнеса.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что заседание за детей от Прилучного прошло для нее хорошо. Судиться с бывшей женой Павел решил после того, как она потребовала увеличения суммы алиментов. Актер подал иск, желая, чтобы наследники жили не с матерью, а с ним и его новой женой Зепюр Брутян.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный состояли в браке с 2011 по 2020 год. У бывших супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.