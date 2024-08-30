«Врут же, заразы!»: Агата Муцениеце прервала молчание после суда с Павлом Прилучным за детей

Актриса Агата Муцениеце все-таки прокомментировала прошедшее в Москве заседание, на котором решали, с кем будут жить ее и Павла Прилучного дети. После суда звезда «Закрытой школы» говорить отказалась, но спустя сутки заявила – все прошло хорошо.

По словам Агаты, «правда на стороне правды». Она верит, что в итоге Мия и Тимофей останутся с матерью. Подробности она раскрывать не стала, но призналась, что волнение из-за разбирательств не чувствует.

«Говорят, что я была заплаканная. Врут же, заразы! Все прошло хорошо, не волнуйтесь. Правда на стороне правды. И добро всегда побеждает зло, какими бы манипуляциями люди не пользовались», - заявила Муцениеце в личном блоге.

Актриса попросила «не мусолить» это дело и дождаться результата. Она пообещала дать более полный комментарий, когда будет принято решение. Напомним, что пока судьба детей звезд не решена. Будет назначено еще одно заседание. На первое Прилучный лично не приехал. От его имени говорил адвокат.

Судиться с женой Павел решил после того, как она потребовала увеличения суммы алиментов. Актер подал иск, желая, чтобы дети жили не с матерью, а с ним и его новой женой Зепюр Брутян.

Ранее Павел Прилучный отправился в храм после суда с Агатой Муцениеце.