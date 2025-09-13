Заработки звезд «Квартета И» упали в семь раз за последние два года

У россиян снизился интерес к шуткам «Квартета И». Гонорары участников творческого объединения упали в семь раз за последние два года.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, гонорары киностудии Ростислава Хаита, Леонида Бараца и Сергея Петрейкова снизились за год с 142 млн рублей до 20,6 млн рублей. Их фильм «Один день в Стамбуле провалился в прокате и стал одним из самых худших среди всех картин квартета.

Актеры «Квартета И» участвуют в съемках фильмах, спектаклях. На продаже лицензий кино для онлайн-сервисов за прошлый год они получили 1,3 млн рублей. Из них — 716 тыс. рублей за картину «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия».

Звезды фильмов «День выборов» и «День радио» признаются, что их заработки не сравнятся с гонорарами, которые были в нулевых. Тогда актеры считались долларовыми миллионерами.

Ранее в Одессе внезапно умерла мама актера фильма «День выборов» Ростислава Хаита. Она пережила своего сына Евгения на год, а мужа Валерия Исааковича — всего на полгода.