«Заработки не такие, как раньше»: Прохор Шаляпин просит у друзей и поклонников помочь ему с деньгами

На днях Прохор Шаляпин посетил светское мероприятие в Москве и пообщался с журналистами. Артист выглядел веселым и как всегда улыбался, вот только оказалось, что на самом деле он скрывает довольно серьезные проблемы. В декабре 2022 года певец расстался с моделью Ольгой Сан, и теперь пока одинок. Однако сердечные дела не стоят сейчас на первом месте у певца.

По признанию Шаляпина, ему сейчас не до веселья, так как у него много переживаний из-за обстановки в мире, а также сокращения размеров гонораров. Заработок вокалиста заметно уменьшился, и сейчас он живет за счет того, что снимается в развлекательных шоу. Прохор не скрывает – сейчас его быт довольно скромен, поэтому от поддержки кого-либо он не откажется, если предложат.

«На что-то я живу: съемочки развлекательные, снимаюсь для rutube. Конечно, не голодаю, но заработки не такие, как раньше. Я живу скромно, я никогда не был богатым человеком, поэтому не откажусь, если кто-то меня решит поддержать», - поделился певец с изданием mk.ru.

Не хватает финансов Шаляпину оплачивать и ремонт дачи, которую он приобрел много лет назад. По словам артиста, ему сейчас точно не до этого, так как туда надо вкладывать миллионы, а также много сил. Как отметил Прохор, так стоит старый дом, который нужно по-хорошему сносить и строить новый, поэтому скорее всего он, как будет возможность, купит уже готовую новую дачу. А этот участок оставит, пока цена на него не вырастит, чтобы выгодно продать.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что уже написал завещание, несмотря на то, что ему только 39 лет. При этом подошел он к нему довольно ответственно и оценил, кому хочет оставить все свои деньги и имущество после смерти. Так, певец решил, что его близкие родственники не получат и гроша.