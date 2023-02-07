«Мы все умираем»: зачем Прохор Шаляпин составил завещание и убрал оттуда всех близких родственников

39-летний Прохор Шаляпин признался, что уже написал завещание. Он сразу успокоил поклонников, что умирать в ближайшее время не собирается. Но о своем огромном состоянии позаботиться захотел заранее.

По его словам, за свою жизнь он смог накопить немало средств, и он не хочет, чтобы все они перешли не к тем людям после его кончины. Певец насмотрелся на разборки по поводу наследства многих звезд и решил, что целесообразно будет позаботиться об этом заранее.

«Вы просто можете умереть. Мы все, к сожалению, умираем, все. Я не поленился, и это очень неприятно, поверьте мне. Впервые в жизни, но я написал это завещание», - рассказал Прохор Пятому каналу.

Кто после смерти Шаляпина получит все его имущество, он раскрывать не стал. Зато сказал, кому точно не стоит претендовать на его деньги. А это ближайшие родственники. Артист исключил родного брата матери и своего двоюродного брата – его сына. Певец признался, что разругался с близкими еще много лет назад из-за квартирного вопроса.

«Бабушкина и дедушкина квартира, которая выдавалась в советские годы на мою маму, ее брата и родителей, на четверых, заграбастал ее брат матери», - поделился исполнитель.

Прохор рассказал, что знает о нелегкой жизни двоюродного брата, у которого трое детей, но ничем помогать им не намерен. Он заявил, что ни копейки родственники со стороны матери от него не получат, и это теперь прописано в его завещании.

Шаляпин также не исключает, что со временем ему придется внести коррективы в завещание, если у него появится семья. Но в брак он вступать в любом случае не намерен, несмотря на то, что после расставания с Ольгой Сан у него появился новый любовный интерес. Женщину зовут Татьяна, как и его бывшую покойную супругу, поэтому Прохор считает, что это судьба. Много об избраннице артист рассказывать не стал, зато отметил, что она весьма состоятельная и имеет шесть квартир в Москве. А это означает, что она не будет претендовать на деньги певца.

Ранее Прохор Шаляпин удивил поклонников, примерив на себя образ русалки.