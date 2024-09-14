Заработать не вышло: Дудю* пришлось экстренно поменять роскошную яхту для своего бизнес-тура на катамаран

Уехавший из России журналист Юрий Дудь* (признан иноагентом в России) не смог реализовать бизнес-схему с прогулкой на яхте у берегов Барселоны. Билеты не разобрали даже с большой скидкой, передает Life.ru.

По данным СМИ, Дудь* планировал продать 36 мест на яхту, где, помимо участников регаты, должны были присутствовать медийные персоны и звезды, все как один иноагенты. Но к началу морского путешествия удалось реализовать лишь 12 билетов.

Судно с отдыхающими отправляется в путешествие сегодня. Бизнес-тур отменять не стали, однако организаторы пересмотрели подход к нему. Теперь вместо роскошной яхты участников плавания ждет катамаран. Походы по ресторанам, гольф-клуб и другие активности пока сохраняются, но, судя по всему, возможна некоторая оптимизация программы.

Ранее Лига безопасного интернета и ее глава Мизулина подали в суд на Дудя*. Это случилось после выхода очередного интервью журналиста.

*признан иноагентом на территории России