НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 сентября 2024, 10:36
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Заработать не вышло: Дудю* пришлось экстренно поменять роскошную яхту для своего бизнес-тура на катамаран

Юрий Дудь* не смог продать билеты на яхту для своего бизнес-тура и взял катамаран.
Заработать не вышло: Дудю* пришлось экстренно поменять роскошную яхту для своего бизнес-тура на катамаран

© Starface.ru

Уехавший из России журналист Юрий Дудь* (признан иноагентом в России) не смог реализовать бизнес-схему с прогулкой на яхте у берегов Барселоны. Билеты не разобрали даже с большой скидкой, передает Life.ru.

По данным СМИ, Дудь* планировал продать 36 мест на яхту, где, помимо участников регаты, должны были присутствовать медийные персоны и звезды, все как один иноагенты. Но к началу морского путешествия удалось реализовать лишь 12 билетов.

Судно с отдыхающими отправляется в путешествие сегодня. Бизнес-тур отменять не стали, однако организаторы пересмотрели подход к нему. Теперь вместо роскошной яхты участников плавания ждет катамаран. Походы по ресторанам, гольф-клуб и другие активности пока сохраняются, но, судя по всему, возможна некоторая оптимизация программы.

Ранее Лига безопасного интернета и ее глава Мизулина подали в суд на Дудя*. Это случилось после выхода очередного интервью журналиста.

*признан иноагентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Юрий Дудь
билеты
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