Заработала своим талантом: Аида Гарифуллина вышла на сцену в украшениях за 68 млн рублей

Российская оперная певица Аида Гарифуллина продемонстрировала на сцене Большого театра свои украшения, суммарная стоимость которых составляет 68 млн рублей. Об этом рассказал в своем блоге историк моды Анатоль Вовк.

Так, специалист заметил на руке у певицы кольцо бренда Parurer Atelie за 756 тысяч рублей. Также у Гарифуллиной есть еще одно кольцо этого бренда под названием Miroir Deternite. Оно стоит значительно дороже предыдущего изделия. Аида могла отдать за него 43 млн 295 тысяч рублей.

Уши оперной певицы украшают серьги от того же бренда Parurer Atelie. Их стоимость составляет 24 млн рублей. Баснословная цена обусловлена тем, что в изделие инкрустированы бриллианты огранки ашер весом 5,24 карата и 5,02 карата. В комментариях к ролику пользователи Сети предположили, что Аида заработала на все это сама.

