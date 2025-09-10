Украшение по цене двухкомнатной квартиры в Москве: что носит молодая невеста Григория Лепса
Аврора Киба, 19-летняя невеста Григория Лепса, получила от певца в подарок браслет фирмы Hermes за 4,9 млн рублей. Девушка похвасталась украшением в своем блоге. На руке у будущей жены артиста, помимо очередного презента, красовались и другие ценные вещицы, стоимость которых подсчитал сайт «Страсти». Оказалось, что на эти деньги возлюбленная исполнителя могла бы купить двухкомнатную квартиру в Москве.
После распаковки украшения Аврора надела его на правую руку, тогда как на левой у нее был другой браслет — фирмы Bvlgari. Предмет в виде змеи из белого 18-каратного золота, украшенный бриллиантами и сапфирами, обошелся Кибе, или ее будущему супругу, в 2,8 млн рублей.
На левой руке — у Авроры два кольца. Одно из них, как и браслет, бренда Bvlgari. Кольцо Serpenti в виде змеи, сделанное из белого 18-каратного золота, изумрудов и бриллиантов, стоит порядка 2,3 млн рублей.
Второе кольцо красуется на безымянном пальце Авроры. Ей подарил Григорий, когда делал предложение руки и сердца. Украшение фирмы Graff с огромным бриллиантом по центру обошлось певцу в 3,6 млн рублей.
Общая сумма, за которую были куплены украшения, составляет 13,6 млн рублей. Если бы Аврора добавила еще около 800 тысяч, то смогла бы взять себе двухкомнатную квартиру на Варшавском шоссе в Москве за 14,8 млн рублей в строящемся доме.
Ранее сообщалось, то Лепс влез в долги, чтобы открыть ресторан в Москве. Исполнителю, который так щедр к своей невесте, пришлось взять кредит в банке.