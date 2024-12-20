Заработал за последний год 35 млн: солист группы «Ума Турман» должен налоговой 390 тысяч рублей

У солиста группы «Ума Турман» Владимира Кристовского, по всей видимости, возникли финансовые проблемы. Дело в том, что за артистом числится долг в размере 390 тысяч рублей, передает Telegram-канал Звездач.

На Кристовского зарегистрирована компания «Ума». Она занимается организацией общественного питания. На ней, как выяснили журналисты, висит задолженность перед Федеральной налоговой службой.

При этом компания артиста не является убыточной. Так, ее выручка за последний год составила внушительные 35 миллионов рублей. Чистыми Кристовский получил свои 2,3 миллиона рублей. Музыкант сообщения о долге перед ФНС еще никак не прокомментировал.

Ранее российского рэпера Лигалайза объявили в розыск из-за долгов по налогам и кредитам. Он уехал из страны и, как утверждается, пытается погасить задолженность дистанционно.