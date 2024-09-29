Заработал около 100 млн рублей: Сергей Гармаш оправдался за съемки в рекламе

Актер Сергей Гармаш несколько лет назад стал лицом крупного банка и заработал на рекламе около 100 миллионов рублей. Многие поклонники обвинили его в продажности, однако актер оправдался и заявил, что съемки в рекламе едва ли не единственная возможность заработать приличную сумму.

«Если мне нужно публично оправдаться за заработанные деньги, я скажу, во-первых, что в театре артист на хорошую квартиру не заработает. Во-вторых, я уже не снимаюсь так, как я снимался 10 лет назад. В кино стариков гораздо меньше», — объяснил Гармаш в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Артист признался, что получал много предложений сняться в рекламе, однако долгие годы отказывался, так как опасался, что это негативно отразится на его актерской карьере. Как пояснил Гармаш, такие режиссеры, как Никита Михалков или Валерий Тодоровский отказывались от работы с артистами из рекламных роликов.

«Все это несколько изменилось», — сказал Гармаш, добавив, что впервые снялся в рекламе семь лет назад.

При этом он подчеркнул, что до сих пор отказывается зарабатывать на участии в различных телепроектах. Единственное исключение актер сделал в шоу «Ледниковый период», где он выступил членом жюри.

«Я глубоко убежден, сколько бы ни было титулов, сколько бы ни было способностей и признаний, как только этот артист и начнет по субботам жарить с кем-то яичницу, все теряется. Чем меньше мы появляемся, тем больше нас любят, тем мы дороже», — выразил уверенность Гармаш.

Ранее Сергей Гармаш ушел из театра «Современник» со скандалом. Он был не согласен с позицией нового руководства. Коллега по сцене Сергей Юшкевич обвинил Гармаша в бегстве.