«Взял и свалил»: коллеги возмущены поступком актера Сергея Гармаша

Актер театра «Современник» Сергей Юшкевич обвинил коллегу Сергея Гармаша в бегстве. По мнению заслуженного артиста России, он не должен был бросать коллег, но сделал это.

Юшкевич считает, что Гармашу следовало отстаивать позиции театра перед новым художественным руководителем, которым после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков.

«А он просто взял и свалил», — сказал актер изданию News.ru.

Юшкевич сообщил, что Гармаш тоже пытался стать худруком «Современника» - он пробовал три года, в том числе при жизни Волчек.

Напомним, Гармаш ушел из театра со скандалом. Он был не согласен с позицией нового руководства.

В апреле стало известно о разрыве трудовых отношении актрисы Лии Ахеджаковой с «Современником». В театре заявили, что она уволилась по собственному желанию. Актриса работала в нем с 1979 года.