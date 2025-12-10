Заработает за час на квартиру в Москве: назван внушительный гонорар Кадышевой за новогодний концерт

Надежда Кадышева возглавила рейтинг российских знаменитостей по стоимости новогоднего выступления. Гонорар певицы доходит до 50 млн рублей.

На втором месте в списке расположился лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с гонораром в 27 млн рублей. Следом идут Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова — стоимость их выступления составит 25 млн рублей. Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Полина Гагарина готовы спеть на Новый год за 15 млн рублей, сообщает НТВ.

«Гонорар артистов в 50 млн рублей — это очень завышенный гонорар. И я, честно говоря, не знаю, кто вообще имеет право получать такие деньги за свои концерты», — считает музыкальный критик Сергей Соседов.

Молодые исполнители также повышают стоимость выступлений. Ваня Дмитриенко берет за корпоратив до 7 млн рублей, а ушедший в армию рэпер Макан анонсировал новогодние шоу за 15 млн рублей.

Ранее мы писали, что певец Дима Билан повысил цену на новогодние выступления до 10 млн рублей.