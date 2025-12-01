Певец Дима Билан повысил цену на новогодние выступления до 10 млн рублей

Певец Дима Билан значительно повысил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах до 10 миллионов рублей, сравнявшись в цене с Филиппом Киркоровым. Столь существенный рост гонорара стал возможен благодаря новой волне популярности артиста среди молодой аудитории.

Интерес зумеров к Билану возродился после вирусного распространения его хита 2007 года «Я твой номер один». Победитель «Евровидения» оперативно отреагировал на возросший спрос, пересмотрев не только цены, но и условия своего рабочего райдера.

Как сообщает Telegram-канал Mash, согласно новым требованиям, для исполнителя и его директора обязателен перелет бизнес-классом, в то время как остальные 19 участников команды летают экономом. На месте выступления артиста должны встречать три автомобиля, включая Maybach. Проживание организуется исключительно в отелях категории пять звезд с обязательным люксом для Билана.

Певец также скорректировал свои бытовые предпочтения: если раньше он просил восемь банок энергетика, то теперь ограничивается двумя. После концертов артист ужинает диетическими блюдами, полностью отказавшись от сладкого.

Ранее Яна Рудковская назвала Диму Билана дефицитным и эксклюзивным парнем.