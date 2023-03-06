«Зарабатываю ноль»: ночующий у друзей Милохин снизил ценник на свои концерты в три раза

С конца прошлого года жизнь молодого тиктокера Дани Милохина полностью изменилась. В течение нескольких лет он стремительно набирал популярность, пока из обычного блогера не стал известным артистом, выступающим на одной сцене с Николаем Басковым. О нем тепло отзывались многие звезды отечественного шоу-бизнеса, а телеканалы платили ему большие деньги, чтобы привлечь в различные шоу. В 2021 году Даня принял участие в «Ледниковом периоде» и настолько удачно, что в следующем сезоне Первый канал вновь позвал его на съемки. Тогда и началась черная полоса в жизни блогера.

Отработав несколько выступлений, Милохин заявил, что больше не желает участвовать в проекте, и бросил свою партнершу Евгению Медведеву, улетев в Дубай к друзьям. По всей видимости, на тот момент артист еще не осознавал, какие последствия будут у его поступка. Его буквально «отменили» в России – телеканалы занесли его в черный список, рекламодатели ушли, а поклонники отвернулись. Даня попытался спасти свое положение, улетев за границу. Но оказалось, что вдали от Родины жить намного сложнее.

Несмотря на то, что сейчас Милохина по-прежнему окружают друзья, он испытывает большие финансовые трудности. За пару месяцев он потратил почти все свои сбережения, а новых накопить он не может, так как не работает. Ему совершенно не поступают предложения о сотрудничестве, поэтому он вынужден просить у своих товарищей приютить его, чтобы хотя бы не тратиться на жилье. Судя по социальных сетям, тиктокер сейчас ночует у рэпера Моргенштерна* (Признан иноагентом на территории РФ).

Отметим, что раньше о проблемах Дани с деньгами поклонники только догадывались, но на днях он сам подтвердил эту информацию в новом интервью. Он также назвал сумму, которая осталась на его счетах.

«Зарабатываю ноль, реально ноль. Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил. На ИП моем 70 тысяч рублей. На одной карте — тысяч 200 рублей, на другой — тысяч 150», - рассказал Милохин.

Чтобы хоть как-то заработать, блогеру даже пришлось снизить ценник на свои выступления. В Сети появился новый райдер, в котором прописаны весьма простые условия Дани для концертов. Всего он просит два, а то и всего один миллион рублей, доширак, пюре с котлетами и отель хотя бы в четыре звезды. Отметим, что раньше Милохин требовал не менее трех миллионов за свой выход на сцену.

Ранее о бедственном положении Дани высказался его приемный отец.