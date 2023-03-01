«У него есть руки и ноги»: отец обнищавшего Дани Милохина не признает его проблем

В последнее время все внимание публики приковано к Дане Милохину. Осенью 2022 года юноша со скандалом покинул территорию РФ. Своими провокационными поступками он отвернул от себя не только многих друзей, но и крупных рекламодателей. Все это привело к тому, что молодой человек оказался в чужой стране без средств на существование. Милохин неоднократно жаловался на отсутствие денег и крыши над головой. После последнего подобного заявления на связь с изданием StarHit вышел приемный отец Дани и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам мужчины, его наследник немного лукавит: все-таки небольшая сумма на счету Милохина имеется. Речь идет про 400 тысяч рублей — «годовую зарплату многих россиян». Кроме того, Дмитрий заявил: у юноши нет кредитов и проблем со здоровьем, вот почему он считает, что ситуация Дани не является критичной.

«Не вижу серьезной проблемы. Есть голова, руки, ноги, при самом крайнем раскладе всегда рядом мы. Думаю, он справится, и все будет хорошо», — высказался мужчина.

Также приемный отец Милохина добавил: подобная ситуация станет для молодого человека хорошим уроком.

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