«Как у всех людей»: Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

Музыкант признался, что «никогда не педалирует эту тему». Певец подчеркнул, что пенсия у него точно такая же, как у большинства граждан России.

«У меня пенсия не очень большая. Всего 30 тысяч. Ее исправно мне перечисляют. Но я достаточно много работаю, поэтому я никогда не педалирую тему своей пенсии. Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое», - поделился Лещенко.

Исполнитель также отреагировал на информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин доплачивает всем народным, заслуженным артистам России добавку к пенсии в размере около 30 тысяч рублей, для этого нужно лишь подать соответствующее заявление. Певец заверил, что не подавал и не будет подавать документы на эту доплату к пенсии, поскольку «есть люди, которым это действительно нужно».

Ранее телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии и призналась, что вынуждена продолжать работать.