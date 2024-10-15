«Зарабатываю, чтобы заплатить за жилье и купить еды»: чем Дмитрий Орлов занимается после ухода из кино

В прошлом году актер Дмитрий Орлов объявил об уходе из кино. Звезда сериала «Морской патруль» принял решение сменить сферу деятельности. В интервью на YouTube-канале ALVA экс-супруг Ирины Пеговой рассказал, чем занимается после ухода из актерской профессии.

53-летний Дмитрий Орлов признался, что начал проводить тренинги личностного роста. Однако иногда он все же продолжает зарабатывать актерством, но не снимается в кино, а играет в театральных постановках.

«Сниматься в кино просто не хочется, поэтому отказываюсь, это много времени занимает. Я играю спектакли антрепризные, просто для поддержания штанов, чтобы у меня были какие-то деньги. Зарабатываю ровно столько, сколько нужно, чтобы заплатить за жилье, за телефон и купить еды. Четыре-пять спектаклей в месяц по-прежнему играю, так как необходимо зарабатывать», — поделился Дмитрий Орлов.

Артист гордится тем, что решился на кардинальные перемены в жизни и попробовать себя в новом направлении. По словам Дмитрия Орлова, сейчас он «начинает с самых низов».

«Я ценю то, что до сих пор жив. Очень ценю в себе то, что нашел в решимость и силы не плыть по течению. У меня сейчас новый период. В 53 года я ноунейм в той области, в которой нахожусь — нет ни резюме, ни каких-то особых достижений», — заявил актер.

Бывший муж Ирины Пеговой отметил, что сейчас не ставит перед собой цель «прославиться и разбогатеть», поскольку он уже достиг успеха в актерской профессии. Теперь Дмитрий Орлов проводит тренинги для всех нуждающихся и волонтерских организаций, которые помогают этим людям.

«Тренинги проходят онлайн. В Telegram-боте я присылаю голосовые сообщения. Один тренинг — это семь голосовых сообщений и семь практик-упражнений, которые я прошу выполнять в течение дня», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Орлов высказался о разводе с Ириной Пеговой.