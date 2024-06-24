«Период дележки барахла»: Дмитрий Орлов высказался о разводе с Ириной Пеговой

Актер Дмитрий Орлов рассказал, что жалеет о скандальном разводе с Ириной Пеговой. Об этом он рассказал на YouTube-канале Татьяны Зозули.

В 2011 году Дмитрий Орлов и Ирина Пегова пережили громкий бракоразводный процесс. Супруги не смогли сохранить дружеские отношения и через суд делили совместно-нажитое имущество.

По словам актера, сейчас он осознает, что раздел имущества и скандалы во время развода были бессмысленны.

«Есть период негативного экстаза, взаимных претензий, гнева, обиды, отчаяния, какой-то глупой дележки какого-нибудь барахла. Но те, кто разумно и осознанно идут через этот опыт прекращения отношений, точно знают, что за этим ничего нет», — рассказал он.

Орлов признался, что во время брака с Пеговой был не готов к серьезным отношениям. Поэтому брак знаменитостей вскоре распался.

«Я был таким человеком, который не предназначен для отношений. Сейчас это понятно. На сегодняшний день я живу с глубинным ощущением, что вся моя жизнь до текущего момента, это был некий путь в эту точку», — добавил он.

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