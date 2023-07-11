«Зарабатывать надо»: продюсер объяснил выступление Николая Баскова в Черногории

Певец Николай Басков выступил на частном мероприятии в Черногории, потому что надо зарабатывать деньги. Такой комментарий дал музыкальный продюсер Леонид Дзюник после появления видео, на котором артист участвует в корпоративе за пределами России.

По некоторым данным, певца пригласили на свадьбу, торжество было организовано на берегу Адриатического моря.

Интернет-пользователи раскритиковали исполнителя. Однако Дзюник оправдал Баскова. По его словам, «в Черногории живёт очень много людей, которые любят Россию и поддерживают нашу страну».

Дзюник поддержал Баскова, «потому что зарабатывать надо, а те деньги, которые он заработает там, пойдут на благое дело». Комментарий приводит издание «Абзац».

Продюсер отметил, что в случае официального приглашения в Черногорию какая-то часть средств пойдет на налоги там.

Ранее Басков рассказал об отказе некоторых артистов с ним общаться из-за позиции по поводу происходящего сейчас. Певец признавался, что его «вообще не волнуют» люди, которые перестали разговаривать. Он считает, что «это их проблемы», но не его. Баскова окружают те, кто придерживается одинаковой позиции.