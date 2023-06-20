Представители шоу-бизнеса перестали разговаривать с Басковым: причина его ничуть не удивила

Певец Николай Басков прокомментировал отказ некоторых артистов с ним общаться. Это произошло после того, как исполнитель обозначил гражданскую позицию по поводу происходящего сейчас.

«Меня вообще не волнует, кто со мной перестал разговаривать», - сказал артист сайту mk.ru.

Певец заявил, что окружающие его люди придерживаются той же позиции, что и артист. Они друг друга «уважают и любят».

Относительно тех, кто отвернулся, Басков высказался следующим образом: «А те, кто не стал со мной разговаривать из-за моей позиции, пусть сами думают. Это их проблемы, а не мои».

В 2022 году Басков поразил публику своим видом, появившись в программе у ведущего Бориса Корчевникова сильно опухшим. Позже стало известно, что он перенес тяжелую операцию на ногах. На съемках «Песни года» музыкант избегал камер и не общался с журналистами. В марте 2023 года он заявил о полном восстановлении.