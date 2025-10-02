«Зарабатывали сущие копейки»: певец Стас Пьеха рассказал о небогатом детстве

Певец Стас Пьеха рассказал о своем детстве и признался, что его родители зарабатывали мало. Об этом артист рассказал в эфире YouTube-шоу «Токсики».

Когда одна из участниц программы заявила, что «у богатых родителей Стаса» был выбор — нанять ему няню или отправить в детский дом, исполнитель поправил ее. Уточнив, что девушке всего 28 лет, певец отметил, что та никогда не жила во времена «Ленконцертов». Тогда артистам платили сущие копейки.

«Артистам платили зарплату 19 рублей в месяц, и богатыми у меня никогда не были родители. Они на машину лет 15 копили, а бабушка строила домик 25 лет. У меня дедушка из-за того, что имел какой-то статус, первый получал зарплату и отмечал бутылкой портвейна. Они зарабатывали сущие копейки», — поделился внук Эдиты Пьехи.

Он добавил, что сейчас звезды, наоборот, «могут быть никем», но при этом много зарабатывать.

