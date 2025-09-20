«Кто-то в плохую историю попал, кого-то уже нет в живых»: Стас Пьеха вспомнил о детском доме

Певец Стас Пьеха поделился жуткими воспоминаниями о суровом детстве в 90-х. В беседе с Пятым каналом артист откровенно рассказал о жизни в детском доме.

Внук Эдиты Пьехи рос в тяжелых условиях – он воспитывался в детском доме и часто участвовал в уличных разборках. По словам Стаса Пьехи, он потерял связь со многими друзьями, а кого-то из них ждала трагическая судьба.

«Мы петербуржцы 1990-х. Конечно, мы не решали какие-то важные вопросы, но на стрелки иногда ходили. Грустно вспоминать о том, сколько у меня было друзей и как мы все дружно начинали, и как это все потом рассыпалось. Кто-то в плохую историю попал, кого-то вообще уже нет в живых», — признался певец.

Исполнитель хита «На ладони линия» также рассказал историю со времен начала его творческого пути и учебы в Хоровом училище.

«У меня пять раз снимали кроссовки. Но, благо, я всегда с арматурой бежал, либо ребята прибегали на помощь и нахлобучивали. Так и не сняли с меня кроссовки Adidas Torsion, которые я купил на деньги, заработанные с хора», — отметил Стас Пьеха.

Напомним, в одном из интервью артист, чье детство прошло в разъездах по гастролям со знаменитой бабушкой, признался в отсутствии близкой связи с матерью. Именно по этой причине, по мнению Стаса Пьехи, ему сложно построить отношения: «В долгие отношения идти очень тяжело, когда у тебя нет детского опыта многолетней близости с матерью». Что касается отца, то певец рассказал, что не виделся с ним почти 10 лет и никогда не считал его родным человеком.

«Ну, по факту мы же не родственники. <…> Нас ничего не объединяет вообще. <…> Если отец тебя не растил, если его не было вообще, и он априори выбрал не быть, надо это принять и не пытаться сделать его папой», — заявлял внук Эдиты Пьехи.

