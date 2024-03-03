Не смогла сдержать эмоций: Пугачева довела до слез Ксению Собчак

Новый клип Аллы Пугачевой вызвал бурю эмоций у Ксении Собчак. Телеведущая не смогла сдержать слез.

1 марта вышел новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.», в который вошли песни из последнего выступления певицы в России и новые хиты.

Альбом Примадонны уже послушали многие звезды шоу-бизнеса. В их числе оказалась и Ксения Собчак, которая очень эмоционально отреагировала на одну из композиций.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала она в комментариях под постом с клипом в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Последний раз альбом певицы выходил в 2008 году. После 16-летнего перерыва Примадонна порадовала фанатов новой работой. В него вошли песни «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Монолог», «Анестезия», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела» и еще 11 треков.

Чрезмерные эмоции альбом певицы вызвал и у ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Прослушав его, артист признался Примадонне в любви.