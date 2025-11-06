Зарабатывает в разы меньше: раскрыты доходы нового избранника Ирины Дубцовой

43-летняя певица Ирина Дубцова вновь счастлива в личной жизни. Исполнительница хита «О нем» рассекретила отношения с 39-летним Иваном Петренко, которого некоторые СМИ заподозрили в эскорт-услугах. Оказалось, что избранник Дубцовой бизнесмен, однако его доходы значительно ниже, чем у певицы.

По данным Super.ru, Петренко родом из Новосибирска, он уже был женат и имеет двоих детей.

Несмотря на наличие нескольких бизнесов, избранника Дубцовой нельзя назвать успешным предпринимателем. Его основная компания «Паезе Косметик Рус» за 2024 год принесла прибыль в 4,8 миллиона рублей. Еще одна организация заработала всего 195 тысяч рублей, а «Филингер бьюти корпорейшн» и вовсе оказалась в убытке на 146 тысяч.

Вместе с тем, гонорары Ирины Дубцовой за выступление на частном мероприятии составляют не менее 2 миллионов рублей. Только в ноябре у нее запланированы пять концертов в России, Белоруссии и ОАЭ.

Ранее в Сети не все поверили в новый роман певицы. Некоторые считают, что Ирина взяла Ивана «в аренду» для выхода в свет. Дубцова с юмором отреагировала на эти комментарии.