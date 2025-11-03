«Я так долго скрывала»: Ирина Дубцова высказалась о свадьбе с новым возлюбленным

43-летняя певица Ирина Дубцова вновь счастлива в личной жизни. Артистка рассекретила отношения с директором крупной косметической фирмы Иваном Петренко. Победительница «Фабрики звезд» признается, что пока не торопит события и просто наслаждается новыми отношениями.

По мнению певицы, в отношениях с мужчиной важно проявлять корректность и не торопить с предложением руки и сердца. Дубцова считает некорректным оказывать давление на партнера.

Знаменитость понимает, что ее личную жизнь активно обсуждают фанаты, но никакой сенсации, уверяет Ирина, нет. Пара просто наслаждается обществом друг друга.

«Никакой сенсации: мы просто счастливые люди. У нас маленькие дети, дети постарше. У нас все хорошо. Просто порадуйтесь за нас раз в жизни. Я так долго скрывала свою личную жизнь!» — приводит слова исполнительницы «О нем» Пятый канал.

Напомним, в Сети не все поверили в новый роман певицы. Некоторые считают, что Ирина взяла Ивана «в аренду» для выхода в свет. Дубцова с юмором отреагировала на эти комментарии.