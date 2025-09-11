Зарабатывает танцами, но теряет на кино: как обстоят дела с бизнесами актрисы Дарьи Сагаловой

Актриса Дарья Сагалова продолжает успешно развивать один свой бизнес в то время, как другой несет убытки. Подробности заработков Светы Букиной из популярного сериала приводит Telegram-канал «Звездач».

Известно, что звезда сериала «Счастливы вместе» давно занимается танцами. 39-летняя Дарья владеет тремя профильными школами, которые носят ее имя. Две из них находятся в Москве, одна — в области.

Цены на занятия вполне демократичные. Так, один урок стоит от 6 до 7 тысяч, в зависимости от количества занятий в месяц. При этом никаких долгов по налогам у Сагаловой нет.

Что касается другого бизнеса актрисы, здесь намечаются проблемы. С 2021 года Сагалова владеет ООО «Кинокомпания “Космасмедиа”». В прошлом году убыток предприятия составил 125 тысяч рублей.

Ранее актриса Дарья Сагалова, которая запомнилась зрителям в роли Светы Букиной из «Счастливы вместе», поделилась подробностями своей жизни. Звезда призналась, что получает удовольствие от работы с детьми в школе танцев, но при этом не общается с коллегами по ситкому.