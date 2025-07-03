Не общается с коллегами и любит детей: чем занимается Света Букина из «Счастливы вместе»

Актриса Дарья Сагалова, которая запомнилась зрителям в роли Светы Букиной из «Счастливы вместе», поделилась подробностями своей жизни. Звезда призналась в беседе с mk.ru, что получает удовольствие от работы с детьми в школе танцев, а с коллегами не общается.

Поклонники не ожидали, что девушка уйдет от съемок и будет вести непубличную жизнь. Ее экранные «родители» Наталья Бочкарева и Виктор Логинов продолжили путь, а она устроила семейную жизнь и нашла другое занятие.

Журналисты пообщались с Дарьей на музыкальном мероприятии, куда она приехала с детьми из танцевальной школы. Женщина много лет является руководителем танцевального коллектива.

«Я всю жизнь с ними работаю и люблю это. И как-то с детства у меня было, что они тянутся ко мне, а я — к ним. Легко мне с ними. Конечно, бывают моменты – вот они сейчас в пчел переоделись и дружно за кулисами начали жужжать», – с улыбкой поделилась Дарья.

У Сагаловой трое своих детей. Они с дочками ведут передачу на ТВ, а еще говорят о кинопроектах, но пока без подробностей. Единственное, что сказала звезда – это не связано с продолжением сериала «Счастливы вместе».

Актриса отметила, что не общается с коллегами по ситкому. Все ее время занимает танцевальная школа и воспитание детей. Они ходят в музыкальную школу и любят спорт.

Сейчас актриса довольна своей жизнью и признается, что нашла себя.

«Мне очень нравится быть руководителем школы танцев, воспитывать танцоров, ездить по концертам и самой режиссировать выступления. Ну и параллельно вести передачу. Такая сейчас у меня идеальная схема жизни», – объяснила Дарья.

Ранее мы писали о том, почему Дарья Сагалова отказалась сниматься в продолжении «Букиных».