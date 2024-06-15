«Зарабатывает на следующий раздел имущества»: Асмус едко высмеяла женитьбу Гарика Харламова

Дочь Кристины Асмус окончила начальную школу. Звезда «Интернов» пришла к ней на выпускной и выложила снимки с наследницей в социальные сети. Поклонники заметили, что рядом с ними нет отца девочки, юмориста Гарика Харламова, который недавно снова женился. Актриса не упустила случая едко ответить на этот комментарий.

На снимке Асмус предстала в новом имидже — с короткой стрижкой и в белой рубашке с черным галстуком. «Что это за пацан рядом с моей дочкой? Да и рослый какой», — написала звезда, приобнявшая на фото дочь.

Актриса добавила, что гордится Настей, которая окончила четвертый класс.

Один из фанатов спросил знаменитость, где папа девочки. Кристина ответила на комментарий в язвительной форме.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», — сказала телезвезда, намекнув на недавнюю свадьбу Харламова с актрисой Катериной Ковальчук.

В Сети оценили фотографии артистки с дочерью. Они отметили, что Кристине идет новая прическа. Фанаты поздравили Настю с окончанием начальной школы.

«Удачи в дальнейшем!», «Ну кривляетесь точно по-пацански. Понятно, актриса. Но везде и всему свое время и место», «Очаровательные мамины глазки», — написали они.

Напомним, Асмус и Харламов развелись в 2020 году. Этой весной юморист женился на актрисе Катерине Ковальчук. Пара отказалась от пышной свадьбы, расписавшись в кругу родных и близких. После этого они отправились в ресторан, чтобы отметить торжество. Молодожены проводят медовый месяц в доме шоумена на Рублевке.