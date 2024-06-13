Гарик Харламов проводит медовый месяц с Катериной Ковальчук в доме на Рублевке. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Катерина Ковальчук этой весной вышла замуж за Гарика Харламова. Пара отказалась от пышной свадьбы, расписавшись в кругу родных и близких. После этого они отправились в ресторан, чтобы отметить торжество.

Похоже, что и медовый месяц молодоженов пройдет скромно. Судя по соцсетям Катерины Ковальчук, они с Гариком решили остаться в Подмосковье, в особняке юмориста на Рублевском шоссе.

Ковальчук выложила несколько видео — на одном из них она пьет чай, сидя на террасе, а на втором, ухватившись за спину Харламова, разъезжает по поселку на скутере.

Напомним, Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году. В браке родилась дочь Анастасия.

Ранее мы писали о том, что актриса Ковальчук раскрыла историю знакомства с Гариком Харламовым.