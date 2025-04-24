«Зарабатывает больше Лепса»: Кадышева стала самой высокооплачиваемой звездой с гонораром до 20 млн за концерт

Певица Надежда Кадышева оказалась самой высокооплачиваемой российской звездой. Гонорар исполнительницы на летних корпоративах вырос до 15-20 млн рублей.

Об этом сайту Kp.ru сообщил давний друг семьи, промоутер Евгений Морозов.

«Надя сейчас зарабатывает больше Лепса!» - поделился он.

Морозов опроверг долги сына певицы: по его информации, Григорий «очень богатый парень».

Промоутер говорит, что в копилке ансамбля «Золотое кольцо» еще много неспетых хитов. Муж певицы – Александр Костюк – талантливый автор, чьи песни люди будут лет 10 петь на свадьбах и городских праздниках, уверен собеседник издания.

Морозов говорит, что брак Надежды и Александра «очень крепкий», супруги вместе со студенчества.

«Именно он, бывший студент Гнесинки, придумал «Золотое кольцо», написал все хиты и сделал свою жену новой примадонной», - заключил промоутер.

Шоумен Денис Сорокин уверен, что Кадышева выгодно отличается на фоне других артистов, которые «хвастаются не хитами, а кто больше раздет». По его мнению, у певицы нет конкуренток – началась эпоха патриотизма и любви ко всему русскому, отметил он.

Ранее сообщалось, что дом певицы в селе Самарской области разрушается. Когда-то из него собирались сделать музей, но эта идея сошла на нет.