Дом Надежды Кадышевой разрушается

В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. 10 лет назад из него хотели сделать музей, но идея не была реализована.

О состоянии дома узнал сайт Kp.ru.

В нем певица провела детство, училась в младших классах. На окраине Самарской области похоронены ее родители.

Вокруг дома Кадышевой прошлогодняя сухая трава, ее давно никто не косит. Дом продолжает разрушаться и ничем не отличается от других заброшенных строений с Старом Маклауше.

Село, где жила Кадышева, достаточно большое, в нем есть школа, сад, магазин, дом культуры. Жители села говорят, что населенный пункт «умирает», работы нет, потому живут пенсионеры или вахтовики. Среди заброшенных домов есть и добротные – журналисты говорят, что нельзя сделать вывод, будто деревня умирает.

Где расположен дом Кадышевой, знает практически любой житель. В той части заброшек все больше, провода электричества оборваны, а газопровод заканчивается.

В селе живет троюродный брат знаменитости. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с родней певица не теряет.

Ранее сообщалось, что Кадышева не читает новости и не ведет соцсети – семья бережет ее от стресса и волнения. Певице также не может позвонить никто посторонний – это сделано для ее комфорта.