«Запущенная гадость»: Илья Авербух резко ответил на слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой

Илья Авербух резко прокомментировал слухи о внебрачном ребенке от Алиса Гребенщиковой. В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» фигурист назвал эту информацию «враньем» и заявил: после развода с Ириной Лобачевой у него не было отношений 15 лет.

В 2007 году Илья Авербух развелся с Ириной Лобачевой после 12 лет брака. По слухам, причиной расставания стала бурная личная жизнь спортсмена. А уже в 2008 году Алиса Гребенщикова родила сына, отцом которого, как утверждалось, является именно фигурист. Сам он отрицает слухи и уверяет: после разрыва с женой у него не было романов много лет вплоть до встречи с Елизаветой Арзамасовой.

«Отец сына Алиса Гребенщиковой — Сергей Дандурян. Это какая-то запущенная гадость, которая носит разрушительный характер, она бьет по людям. <…> Точно говорю, что это ложь, вранье. Я никогда не выходил ни с кем в свет, у меня не было отношений. Я сразу ставлю определенные приоритеты. Говорю предельно честно: выводя человека в свет, ты берешь за него ответственность в том числе, потому что никому не нужен шлейф. Такие отношения у меня появились спустя много лет после развода с Ириной, когда я вышел за руку с Лизой Арзамасовой», — заявил Илья Авербух.

Продюсер шоу «Ледниковый период» назвал «надуманной историей» слухи о его изменах и многочисленных романах. Однако Илья Авербух признался: ему льстит внимание со стороны женщин.

«Я ничего не делал. Это так мне льстит… Безусловно, я бы себя точно не относил к разрушителям сердец. Это все надуманная история. После развода с Ириной Лобачевой я поставил во главе угла работу и собирался жить в этом состоянии. Для меня в приоритете всегда была работа», — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось о том, что Илья Авербух высказался об изменах в браке: «Все это — одно большое мучение».