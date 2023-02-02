Изменил или нет: Илья Авербух высказался на тему супружеской неверности

Личная жизнь Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой всегда находится под пристальным наблюдением журналистов. Сотрудники СМИ нередко приписывают паре развод и многочисленные измены. На днях хореограф дал интервью для шоу «Точка принятия», в котором откровенно высказался о проблемах в браке.

Ведущей темой для обсуждения стала супружеская неверность. Оппонент Ильи считает, что измена одного из супругов — хороший способ «освежить» старые чувства. Однако Авербух выразил несогласие с такой позицией. В качестве примера он привел брак с Елизаветой и заявил: их отношения строятся на честности и порядочности.

«Мы можем рассказывать, что, мол, есть огромная любовь, а здесь я просто по мелочи гажу. Это все стоит на очень зыбкой почве нечестности. Я считаю, что все это — одно большое мучение», — высказался хореограф.

Также Илья считает: если измена и произошла, то мужчина должен открыто во всем признаться двум женщинам, иначе подобное положение крайне унизительно для них.

Ранее супруг Елизаветы Арзамасовой раскрыл причину своего одиночества до встречи с ней. Подробности читайте в этой статье.