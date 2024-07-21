«Запудрил мозги своей пошлой русофобией»: олигархи раскрыли, кто влияет на мнение Аллы Пугачевой

В 2022 году Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России, осудив спецоперацию на Украине. Вслед за шоуменом отправилась и его супруга Алла Пугачева с детьми. Олигархи с Рублевки, которые раньше с удовольствием приглашали звезд к себе домой, теперь отвернулись от пары из-за их русофобских высказываний.

Модель Алена Кравец, проживающая на Рублевке, предрекла Пугачевой печальный конец в Израиле. Если в России певица была национальным достоянием, за границей она — «обычная пенсионерка», говорит Кравец.

Она добавила, что Пугачева попала под влияние супруга и к старости начала жить не своим умом.

«Она всюду теперь говорит, что „за мужем“, поэтому поет под его дуду. Суетливый и глуповатый Галкин*, как мне видится, сбил ее с толку, запудрил мозги своей пошлой русофобией», — цитирует Кравец aif.ru.

Модель назвала юмориста умелым манипулятором. В качестве примера она привела ситуацию, когда Пугачева вслед за мужем попросила признать себя иноагентом. Кравец считает, что Примадонна до этого додумалась не самостоятельно.

По ее словам, многие бизнесмены и влиятельные люди в шоке от того, как артистка отзывается от России.

Ранее в Юрмале заметили Аллу Пугачеву, гуляющую со своими детьми. Семья не выходит из дома без сопровождения охраны.

*(признан иноагентом на территории РФ)