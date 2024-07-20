Боится выходить из дома без охраны: гуляющую с детьми Пугачеву заметили в Юрмале

Певица Алла Пугачева проводит лето в Юрмале с детьми и мужем. Артистка устала от жаркого Кипра и наслаждается прохладой в Латвии. Исполнительницу хита «Миллион алых роз» видели на прогулках с детьми: семью на них сопровождает охранник.

Пугачева гуляет по Юрмале с 10-летними детьми, двойняшками Гарри и Лизой. Семья проводит время на пляже и в ресторане. Примадонна не забывает и о безопасности: ее везде сопровождает охранник. Артистка активно принимает гостей и ходит к Лайме Вайкуле, пишет Kp.ru.

Мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), пока не видели. По всей видимости, он работает на частных мероприятиях. После гастролей артиста по городам Латвии семья уедет из Прибалтики.

Приезд Пугачевой в Латвию привел к росту продаж билетов на фестиваль Лаймы Вайкуле, который пройдет в Юрмале. На мероприятии соберутся многие звезды-иноагенты, но особенно зрители хотят посмотреть на то, как изменилась Примадонна.

Между тем, Пугачевой продолжают поступать заказы на выступления. Артистке предложили спеть на частном мероприятии бизнесмена из Риги за 200 тысяч евро (19 млн рублей). При этом голос Примадонны с годами стал хуже — она поет вживую, но ей все равно приходится использовать фонограмму. Пока точно неизвестно, посетит ли она мероприятие в Риге: все будет зависеть от самочувствия артистки.

В Юрмале певица арендовала дом, который сдавали за 50 тысяч евро, но никто его не брал. В итоге в нем поселилась семья Аллы Борисовны. Говорят, что ей сделали очень хорошую скидку, но какую – неизвестно.

Ранее дочь певицы Кристина Орбакайте специально приехала в Латвию ради встречи с мамой.

*(признан иноагентом на территории РФ)