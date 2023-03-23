Запрыгнула и страстно поцеловала: Арзамасова потеряла скромность рядом с Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова всегда отличалась скромностью и кротким нравом. После того как актриса вышла замуж за фигуриста и хореографа Илью Авербуха, за ее жизнью стали пристально наблюдать миллионы поклонников. Многие осуждают супругов, ведь между ними существенная разница в возрасте. Но после нового видео стало понятно, что знаменитости испытывают друг к другу настоящие чувства.

Арзамасова сейчас находится на гастролях. Она отыграла очередной спектакль, а Илья приехал ее поддержать. Девушка была так рада увидеть любимого мужа, что запрыгнула на него и обняла ногами. Все это было за кулисами, но попало на видео. Девушка опубликовала ролик в соцсетях и оставила романтичную подпись.

«Мой самый важный и строгий зритель», – написала Лиза в личном микроблоге.

Поклонники восхитились парой и написали множество теплых слов. Но некоторые были удивлены, что Арзамасова является не такой уж и скромной девушкой.

Актриса не отвечает на негативные комментарии и старается транслировать в соцсетях только хорошее настроение. Она часто рассказывает о творчестве, а многие удивляются, как юной красавице удается совмещать воспитание сына со съемками в телешоу и гастролями с театром.

Ранее мы писали о том, как Илья Авербух публично признался в проступке перед Арзамасовой. В эфире федерального канала ежедневно показывалось, как возлюбленный артистки проводит время на льду с Евгенией Медведевой, Михаилом Колядой, Алексеем Ягудиным и многими другими спортсменами, готовясь к турниру. Однако, с головой погрузившись в работу, Илья совершил оплошность перед супругой. Об этом он рассказал в личном блоге.