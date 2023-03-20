«Спасибо Лизе за терпение»: Илья Авербух публично признался в проступке перед Арзамасовой

В минувшие выходные состоялся последний старт для фигуристов в этом сезоне. Речь идет про «Русский вызов», посвященный соревнованиям по презентации программ. Илья Авербух считается топовым хореографом, вот почему почти половина участников презентовала постановки от него. В эфире федерального канала ежедневно показывалось, как возлюбленный Арзамасовой проводит время на льду с Евгенией Медведевой, Михаилом Колядой, Алексеем Ягудиным и многими другими спортсменами, готовясь к турниру. Однако, с головой погрузившись в работу, Илья совершил оплошность перед супругой. Об этом он рассказал в личном блоге.

Выяснилось, что подготовка к «Русскому вызову» выпала на тот период, когда его избранница отмечала свой день рождения. Из-за постоянной занятости хореограф не смог уделить внимание Елизавете должным образом, вот почему он публично обратился к звезде «Папиных дочек».

«Большое спасибо Лизе за проявленное терпение и огромную поддержку в эти сложные постановочные дни, которые выпали на ее прекрасный день рождения», — написал Илья в социальной сети.

Также Авербух поспешил выразить благодарность всем фигуристам, которые ему доверились в этот ответственный момент. «Спасибо всей моей команде участников за их доверие ко мне и за возможность поработать с такими талантливыми людьми. Каждый был неподражаем в своем ледовом творчестве», — резюмировал мужчина.

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