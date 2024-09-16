Редко показывает и делится кадрами: Алена Апина вывела на сцену дочь от суррогатной матери

Дочь Алены Апиной от суррогатной матери Ксения непубличный человек. Сама звездная мама тоже не привыкла делиться кадрами с наследницей или информацией о ней. Однако для программы «Секретный артист» канала «Пятница!» мама и дочь сделали исключение.

Алена и Ксения выступили вместе на сцене. После этого Апина прокомментировала номер и отметила, что дочь унаследовала от нее вокальные данные. Но при этом девушка не хочет идти по стопам исполнительницы. Ее вполне устраивают не артистические профессии, а мама при этом все равно гордится девушкой.

«Ксюша забрала у меня все самое лучшее: красоту, чувство юмора, артистизм. Если бы у нас с моей дочкой было тотемное животное, то им был бы осел. Добивается всего своими путями, за морковкой пойдет на край света! Вот и Ксюша такая же: хочет быть хирургом и будет! И все равно ей на артистов и продюсеров», — поделилась Алена.

Ранее Апина опровергла слухи о пластике лица. По словам певицы, это чудеса аппаратной косметологии, никакого хирургического вмешательства не было.