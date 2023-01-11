«Запросил»: Агата Муцениеце подарила сыну на 10-летие джинсы за 100 тысяч рублей

Агата Муцениеце и Павел Прилучный долгое время были счастливы в браке. Они вместе воспитывали двоих детей, однако в 2020 году супруги решили развестись. Тимофей с Мией после расставания родителей остались жить с мамой, но отец также полноценно участвует в их жизни, периодически забирая к себе на выходные.

Сегодня сын актеров отмечает день рождения. Тимофею исполняется уже 10 лет. Звездная мама решила опередить всех и первой поздравить мальчика. Накануне Агата Муцениеце ходила по магазинам и искала подарок. Много думать над сюрпризом актрисе не пришлось, так как сын заранее рассказал ей о своих желаниях. «Чтобы вы понимали, в Philipp Plein я зашла не для себя естественно, а для своего сына. Он запросил на день рождения себе джинсы Philipp Plein. И я поняла, что наши вкусы с ним где-то рядышком», - поделилась с подписчиками Агата.

Купив подарок, Муцениеце решила поздравить Тимофея еще вчерашним вечером. Мальчик открыл фирменный пакет и достал из него джинсы, которые и хотел. После он устроил дефиле в обновке, а актриса призналась, что и не думала, что ее сын уже такой взрослый, ведь вещь она брала в отделе для мужчин, а не детей.