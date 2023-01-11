«Запросил»: Агата Муцениеце подарила сыну на 10-летие джинсы за 100 тысяч рублей
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Агата Муцениеце и Павел Прилучный долгое время были счастливы в браке. Они вместе воспитывали двоих детей, однако в 2020 году супруги решили развестись. Тимофей с Мией после расставания родителей остались жить с мамой, но отец также полноценно участвует в их жизни, периодически забирая к себе на выходные.
Сегодня сын актеров отмечает день рождения. Тимофею исполняется уже 10 лет. Звездная мама решила опередить всех и первой поздравить мальчика. Накануне Агата Муцениеце ходила по магазинам и искала подарок. Много думать над сюрпризом актрисе не пришлось, так как сын заранее рассказал ей о своих желаниях. «Чтобы вы понимали, в Philipp Plein я зашла не для себя естественно, а для своего сына. Он запросил на день рождения себе джинсы Philipp Plein. И я поняла, что наши вкусы с ним где-то рядышком», - поделилась с подписчиками Агата.
Купив подарок, Муцениеце решила поздравить Тимофея еще вчерашним вечером. Мальчик открыл фирменный пакет и достал из него джинсы, которые и хотел. После он устроил дефиле в обновке, а актриса призналась, что и не думала, что ее сын уже такой взрослый, ведь вещь она брала в отделе для мужчин, а не детей.
Подарок Агаты Муцениеце сыну на день рождения
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Мы решили посмотреть, сколько нынче стоит одежда Philipp Plein и на какую сумму звездная мама решила порадовать сына. На официальном сайте бренда джинсы, в которых теперь будет красоваться Тимофей Прилучный, стоят 100 640 рублей. Конечно, не подарки, которые делает своим дочерям Ксения Бородина, но тоже весьма недешево.
К слову, ранее стало известно, в какую сумму обошлись все сюрпризы, которые телеведущая организовала в день рождения своего младшего ребенка. К тому же выяснилось, что подарки старшей дочери Бородиной обошлись ей гораздо дороже.