Выбрала любимицу: Бородина подарила младшей дочери подарки намного дешевле, чем старшей

Вчера в семье Ксении Бородиной прошел праздник – день рождения 7-летней Теоны. Звездная мама долго готовилась к торжеству и подготовила много подарков имениннице. Однако, как оказалось, они даже в сравнение не идут с презентами, которые были сделаны старшей дочери Марусе.

Теоне хоть и всего семь лет, но она уже получает роскошные подарки стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Девочка получила от матери серьги с драгоценными камнями Pasquale Bruni, платье Fendi и кукольный парик цвета пыльной розы, а также множество игрушек в виде маленьких мини-пигов.

Также Бородина перед праздником повела дочь в ЦУМ, чтобы порадовать девочку. Причем куплено ребенку было столько всего, что пакеты пришлось нести специальному помощнику. В личном блоге после похода по бутикам Ксения написала «пустой ЦУМ».

На этом подарки не закончились. Больше всего Теона обрадовалась пятитысячным купюрам, которые считала очень быстро. Мама подарила дочери 30 тысяч рублей.

В социальных сетях пользователи хоть и были рады за именинницу, но все же отметили, что ее подарки намного дешевле тех, что получила старшая дочь Бородиной на 13-летие. Маруся хвасталась iPhone 13 Pro, сумкой Vetements, браслетом Cartier стоимостью в 50 тысяч рублей и еще многими другими сюрпризами от звездной мамы.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как прошел день рождения Теоны, а также объясняли, почему было так много хрюшек.