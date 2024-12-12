«Запрос на бабки»: Стас Пьеха рассказал о переменах в личной жизни

44-летний Стас Пьеха только однажды был женат. В браке с диджеем Наталией Горчаковой у артиста родился сын Петр. С тех пор у экс-участника «Фабрики звезд» были романы, но к свадьбе они не привели. Певец признался, что ему нравится быть одному.

Внук Эдиты Пьехи пояснил, что в последнее время у него нет постоянной девушки, и это его абсолютно не смущает: Стасу нравится свобода и независимость.

«Я теперь один и счастлив наконец-то. Это состояние пока очень мне нравится», — приводит слова 44-летнего артиста mk.ru.

Пьеха не скрывает, что если встретит ту самую, то не будет сопротивляться чувствам. Но, по его словам, с годами гораздо сложнее вступать в новые отношении и подпускать людей близко к себе.

Главное в отношениях для Стаса — искренность. Исполнитель не любит меркантильных девушек. По определенным сигналам он понимает, что от некоторых идет «запрос на бабки». С такими представительницами слабого пола Пьеха сразу прекращает любые отношения.

Артист добавил, что не сидит на сайте знакомств: ему хватает общения в реальной жизни. Он вполне может подойти лично к девушке и предложить познакомиться.

Ранее Стас Пьеха рассказал о сложных отношениях с сестрой. По словам певца, они с родственницей в детстве жили будто в «разных метавселенных».