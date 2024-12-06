«Особо не контачили»: Стас Пьеха рассказал о сложных отношениях с сестрой

Певец Стас Пьеха рассказал о сложных отношениях с сестрой Эрикой. По словам артиста, они с родственницей в детстве жили будто в «разных метавселенных». Об этом он сообщил в эфире программы «Тема» на телеканале RU.TV.

Исполнитель вспомнил, что в те годы был не под пристальным вниманием взрослых, поэтому много хулиганил. Из-за постоянной занятости мамы и бабушки, мальчик почувствовал себя одиноким и даже оказался в детском доме по собственному желанию. А вот его сестра по матери жила с дедушкой и бабушкой по папиной линии.

«С сестрой мы пересекались редко по праздникам. Мы где-то лет до 14 с ней как-то особо не контачили. У нас такой легкий дисконнект был. В разных метавселенных существовали», – поделился звезда.

Стас отметил, что девушка была пианисткой и отличницей, а он учился на двойки и хулиганил. В итоге ему удалось взять себя в руки и справиться со сложностями. Он переехал в другой город и «заново начал жить».

Когда Пьеха вырос, то наладил отношения с сестрой. Они даже работают вместе в наркологической клинике, которую открыл певец. Кроме того, девушка помогает артисту с инсталляциями для его концертов.

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