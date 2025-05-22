«Запретят работать Запашным»: Куклачев разнес новую инициативу депутатов

Юрий Куклачев раскритиковал закон депутатов о запрете покупки животных цирками. Об этом сообщает 360.ru.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, призывающий лишить права покупки животных цирками. С такой инициативой выступила партия «Новые люди». Однако этот законопроект вызвал бурные обсуждения среди работников цирковой отрасли.

Так, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что подобные инициативы способны уничтожить цирк.

«Закроется „Уголок Дурова“, запретят работать Запашным и „Театру кошек“. Детей лишат праздника. Раз запрет на выступления не получился, то давайте запретим покупать животных», — объяснил он.

При этом Куклачев заявил, что тех, кто издевается над животными, нужно наказывать. Однако цирковые дрессировщики, по его мнению, к таким людям не относятся.

Ранее мы писали о том, что Юрия Куклачева возмутили слова об опасности птичьего гриппа у кошек.