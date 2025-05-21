«Это единственная радость у людей»: Юрия Куклачева возмутили слова об опасности птичьего гриппа у кошек

Дрессировщик Юрий Куклачев опроверг информацию о том, что кошки передают птичий грипп. Он назвал животных единственной радостью у людей и призвал их обнимать.

Комментарий Куклачева приводит издание «Абзац».

Народный артист отметил, что птичий грипп не передавался кошками «тысячу или пять тысяч лет». Эти животные всегда были у людей – они забирали и впитывали темную энергетику, говорит Куклачев.

«Бабушки живут по сто лет с кошками, спят в обнимку. У меня (кошки – прим.) лежат в кровати – и все нормально. Ребят, остановитесь. Это единственная радость у людей. Обнимайте кошек», - сказал артист.

Куклачев считает, что за распространением информации о болезнях у кошек могут стоять экоактивисты. Напомним, в Сети появились слухи, что из-за кошек среди людей может начаться пандемия птичьего гриппа, а летальность составит до 70%.

Ранее Куклачев посоветовал одиноким россиянкам не искать принцев.