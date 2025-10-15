«Запретный плод всегда сладок»: актер Оскар Кучера высказался об ограничении детям доступа в интернет

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о взрослых, которые ограничивают детям доступ в интернет. Накануне артист побывал в Екатеринбурге, где посетил одну из школ.

Как пишет Ura.ru, в ходе визита в учебного заведения Кучера сперва пообщался с учениками. Он положительно отозвался о столице Урала и назвал жителей города «душевными и теплыми людьми». После этого актер поговорил с журналистами местных СМИ.

«Инициатива запрета изначально сделана людьми недалекими. Запретный плод всегда сладок. Ты можешь ему запретить, но это какая-то утопия. Невозможно запретить то, что запретить невозможно. Это бессмыслица», — ответил Оскар на один из вопросов.

Артист посоветовал родителям больше уделять внимание своим детям, чтобы те меньше пользовались смартфонами.

«Тратьте на них время, если хотите, чтобы вам потом сказали спасибо», — добавил он.

