«Сказал правильную вещь»: Оскар Кучера поддержал оскандалившегося Гогунского

Актер Оскар Кучера заявил, что Виталий Гогунский сказал «правильную вещь» о женщинах. Оскар поддержал коллегу в эфире шоу «Алена, блин!».

Актер сериала «Универ» угодил в скандал после слов о женщинах. По его мнению, девушка не может находиться рядом с мужчиной в плохом настроении, а если она плохо себя чувствует, то должна самостоятельно пережить этот момент. Оскар считает, что слова Гогунского были вырваны из контекста. По его мнению, Виталий хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины. И эта мысль, как считает актер, является правильной.

«Виталик сказал очень правильную вещь: «А если нет, то в сад такого мужа». Значит муж не сделал так, чтобы у жены было хорошее настроение. Виталик мой товарищ. Я бы, конечно, так не сказал, имея опыт того, как умеют резать интервью. Но мысль правильная», — заявил Оскар.

Актер считает, что мужчине нужно ответственно подходить к выбору партнерши. Если у нее всегда плохое настроение, то стоит задуматься, зачем ему такая возлюбленная.

Ранее Виталий Гогунский после скандала вспомнил о словах Регины Тодоренко о домашнем насилии. Подробности читайте в этой новости.