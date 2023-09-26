Запретное занятие Анны Семенович: что певица делает по ночам

Анна Семенович решила ответить на вопросы подписчиков в микроблоге и откровенно заговорила о своих недостатках. Например, экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что чавкает во время еды и не стыдится этого.

Пока Анна Семенович беседовала с поклонниками в соцсетях, она немного проголодалась и решила перекусить. Некоторые фанаты пожаловались, что артистка говорит с набитым ртом и чавкает. В ответ на это звезда начала чавкать намеренно и сняла это на камеру.

Девушка призывает всех не обращать внимание на чьи-либо претензии и жить в свое удовольствие.

«Если вам нравится чавкать – чавкайте, это же вкусно, смачно и красиво», – подчеркнула Семенович.

45-летняя знаменитость не раз говорила про свою особую любовь к еде и даже показывала, как иногда позволяет себе устроить «ночной жор» с салатом. Анна считает еду отличным способом поднять настроение в тяжелые моменты жизни. Так, девушка часто балует себя солеными, жареными и жирными продуктами, если хочет справиться с грустью и депрессивным состоянием.

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