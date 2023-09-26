Отдых обернулся серьезной травмой: Наталья Бардо призналась, что перестала спать из-за «адской» боли

Наталья Бардо пожаловалась на травму, которую получила на семейном отдыхе в Турции. Актриса прокатилась на водном тюбинге, после чего у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Организаторы (к их лодке мы были привязаны) стали увеличивать скорость – муж и сын кричали: «Быстрее, быстрее!» Тогда ребята стали делать резкие повороты, чтобы нас подбрасывало на волнах примерно на метр», – рассказывает звезда кино.

Наталья Бардо отметила, что на первом повороте с ее головы слетели очки, а на втором она лишилась резинки для волос. На третьем повороте актрису вместе с супругом и ребенком подбросило слишком сильно, после чего девушка почувствовала «адскую» боль в шейном отделе и заплакала.

«Нас еще везли до берега, и каждая кочка была кинжалом в шею. Я испугалась, что она вообще сломалась – очень сильная боль. Спать пока не могу», – сетует Бардо.

В отеле врача не оказалось, поэтому Наталья отправится в больницу уже по приезде в Россию. Знаменитость подчеркнула, что любит экстрим, но никогда не каталась на водном тюбинге с такой высокой скоростью. Теперь артистка переживает за свое состояние, поскольку не хочет сорвать предстоящие съемки.

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